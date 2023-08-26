Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Шебекинского района Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«26 августа около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», – говорится в сообщении.
В ночь на 26 августа средства ПВО также уничтожили беспилотник в Истринском районе Московской области, никто не пострадал, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне, 25 августа, средства ПВО перехватили украинский беспилотник в Бабынинском районе Калужской области. В тот же день был сбит беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Кроме того, Минобороны на этой неделе сообщило об уничтожении доработанной ракеты комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области. По данным ведомства, Киев готовился с ее помощью нанести удары по гражданским объектам. Как отметил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал.