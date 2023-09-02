Гладков сообщил о разрушениях в результате атаки беспилотника на село Долгое
В Белгородской области украинский беспилотник дважды сбросил взрывные устройства на село Долгое Валуйского городского округа, в результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет», – написал он.
Гладков уточнил масштаб разрушений после атаки БПЛА: взрывная волна выбила стекло в одном доме, посечен фасад. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль, пострадал инфраструктурный объект связи. На месте инцидента находятся аварийные бригады и оперативные службы, добавил губернатор.
Ранее сегодня, 2 сентября, Гладков опубликовал данные о нанесенных украинскими военными ударах по региону за 31 августа и 1 сентября. По его информации, обстрелам подвергались Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Краснояружский районы, а также Грайворонский, Новооскольский и Шебекинский городские округа. Ни в одном из населенных пунктов этих территорий пострадавших нет.
В конце августа власти региона сообщили о формировании в Белгородской области второго полка самообороны. 5 июля Гладков говорил, что некоторые отряды самообороны Белгородской области получат оружие. В первую очередь это касается батальонов, которые расположены вдоль границы.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.