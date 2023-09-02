Гладков сообщил о разрушениях в результате атаки беспилотника на село Долгое

Ранее сегодня, 2 сентября, Гладков опубликовал данные о нанесенных украинскими военными ударах по региону за 31 августа и 1 сентября. По его информации, обстрелам подвергались Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Красногвардейский, Краснояружский районы, а также Грайворонский, Новооскольский и Шебекинский городские округа. Ни в одном из населенных пунктов этих территорий пострадавших нет.