Гладков сообщил о формировании в Белгородской области второго полка самообороны
В Волоконском районе Белгородской области формируется второй полк территориальной самообороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей странице во «ВКонтакте».
Гладков сообщил, что уже обсудил этот вопрос с главой района Сергеем Бикетовым.
«Единственное, форма сразу не выдается. Если мы видим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым снаряжением и оборудованием. Но еще раз повторю: для этого нужно доказать право своего участия», – добавил губернатор.
5 июля Гладков сообщил, что некоторые отряды самообороны Белгородской области получат оружие. В первую очередь это касается батальонов, которые расположены вдоль границы.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».