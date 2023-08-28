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Гладков сообщил о формировании в Белгородской области второго полка самообороны

Ведомости

В Волоконском районе Белгородской области формируется второй полк территориальной самообороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей странице во «ВКонтакте».

Гладков сообщил, что уже обсудил этот вопрос с главой района Сергеем Бикетовым.

«Единственное, форма сразу не выдается. Если мы видим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым снаряжением и оборудованием. Но еще раз повторю: для этого нужно доказать право своего участия», – добавил губернатор.

5 июля Гладков сообщил, что некоторые отряды самообороны Белгородской области получат оружие. В первую очередь это касается батальонов, которые расположены вдоль границы.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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