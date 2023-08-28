Гладков сообщил о формировании в Белгородской области второго полка самообороны

«Единственное, форма сразу не выдается. Если мы видим, что человек пришел, начал заниматься и делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым снаряжением и оборудованием. Но еще раз повторю: для этого нужно доказать право своего участия», – добавил губернатор.