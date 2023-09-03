Путин примет участие в едином дне голосования

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в присоединенных регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. В новых регионах, которые вошли в состав РФ осенью 2022 г., введено военное положение.