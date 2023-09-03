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Путин примет участие в едином дне голосования

Ведомости

Неделя президента России Владимира Путина начнется со встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и завершится единым днем голосования. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин. 

Первые после переизбрания Эрдогана переговоры пройдут 4 сентября в Сочи. Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки. Россия покинула зерновую сделку 17 июля из-за, по заявлению Кремля, невыполнения российской части договоренностей.

Кроме того, планируется участие президента в совещании по развитию одного из субъектов России и заседание оргкомитета «Победа».  В конце недели Путин примет участие в едином дне голосования (ЕДГ). Формат пока неизвестен, но как уточнил Зарубин, ранее президент принимал участие в онлайн-формате голосования. 

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в присоединенных регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. В новых регионах, которые вошли в состав РФ осенью 2022 г., введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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