Путин примет участие в едином дне голосования
Неделя президента России Владимира Путина начнется со встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и завершится единым днем голосования. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин.
Первые после переизбрания Эрдогана переговоры пройдут 4 сентября в Сочи. Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки. Россия покинула зерновую сделку 17 июля из-за, по заявлению Кремля, невыполнения российской части договоренностей.
Кроме того, планируется участие президента в совещании по развитию одного из субъектов России и заседание оргкомитета «Победа». В конце недели Путин примет участие в едином дне голосования (ЕДГ). Формат пока неизвестен, но как уточнил Зарубин, ранее президент принимал участие в онлайн-формате голосования.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в присоединенных регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. В новых регионах, которые вошли в состав РФ осенью 2022 г., введено военное положение.