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Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи

Ведомости

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», – ответил он на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана.

Президенты договорились о встрече во время телефонных переговоров 2 августа. Лидеры России и Турции намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.

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17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили в Москве региональные и международные вопросы накануне встречи президентов двух стран. Стороны в том числе рассмотрели инициативу Путина о поставках 1 млн т российского зерна в Турцию по льготной цене для последующей переработки на турецких мельницах и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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