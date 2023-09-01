В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Сочи 4 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», – ответил он на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана.
Президенты договорились о встрече во время телефонных переговоров 2 августа. Лидеры России и Турции намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили в Москве региональные и международные вопросы накануне встречи президентов двух стран. Стороны в том числе рассмотрели инициативу Путина о поставках 1 млн т российского зерна в Турцию по льготной цене для последующей переработки на турецких мельницах и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира.