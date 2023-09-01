Министры иностранных дел России и Турции обсудили альтернативу зерновой сделке

Министры иностранных дел России и Турции обсудили альтернативу зерновой сделкеЦелью встречи была подготовка переговоров президентов в Сочи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили 31 августа в Москве региональные и международные вопросы накануне встречи президентов двух стран. Они также рассмотрели инициативу российского президента Владимира Путина о поставках 1 млн т российского зерна в Турцию по льготной цене для последующей переработки на турецких мельницах и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. «Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом. 1 сентября турецкий дипломат планирует провести переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.
Со своей стороны Фидан поблагодарил своего российского коллегу за помощь России в ликвидации последствий землетрясения на востоке страны и лесных пожаров в Стамбульском регионе. Он отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса. «Мы исходим из того, что в войне не может быть победителей, а в справедливом мире не бывает проигравших», – добавил Фидан. Визит турецкого министра в Москву происходит накануне запланированной поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию. 29 августа телеканал Haberturk со ссылкой на турецких дипломатов, знакомых с ситуацией, сообщил, что двусторонние переговоры пройдут в Сочи 4 сентября. В Кремле подтвердили информацию о скорых переговорах, но деталей не раскрыли.
Перед поездкой в Москву Фидан также совершил двухдневный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров он обсудил с ними условия возобновления зерновой сделки. Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. 19 июля Bloomberg со ссылкой на данные агентства «Украгроконсалт» сообщило, что после прекращения черноморской инициативы экспорт украинского зерна упал на треть – с 4,8 млн т в июне до 3,2 млн т зерна за четыре недели до 15 августа. Как отмечает агентство, украинские компании перенаправили весь свой экспорт через порты на реке Дунай, но транспортные расходы по этому маршруту выросли на 50%. 31 августа Лавров еще раз заявил, что Россия может вернуться в сделку только при выполнении всех условий в ее отношении, зафиксированных в этом соглашении.
Обсуждая альтернативный формат зерновых поставок, Анкара и Москва преследуют разные цели, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Для Турции эти поставки представляют экономическую выгоду. Российской стороне новый механизм поставок поможет снизить санкционные риски, а также продемонстрирует Западу, что Россия может осуществлять экспорт зерна, несмотря на существующие ограничения.
России не выгоден ни прошлый, ни ныне предложенный способ поставок зерна, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. «Наверно, есть надежда, что наш жест оценили бы страны третьего мира, но по голосованию в Генассамблее видно, что никто этого не оценил: они либо воздерживаются, либо голосуют против России», – отметил эксперт.
Другими темами консультаций министров иностранных дел, по словам Дюрре, могут стать гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, который с апреля фактически находится в блокаде после установки Баку своего КПП в Лачинском коридоре, и ситуация вокруг Сирии. «В первом случае стороны сосредоточатся на обсуждении возможности преодоления гуманитарного кризиса. А во втором Анкара надеется на содействие Москвы в организации переговоров с Башаром Асадом», – отметил эксперт.
С 26 июля на армянской стороне госграницы скопилась колонна фур с гуманитарным грузом для их доставки в регион, азербайджанские власти отказываются их пропускать, аргументируя тем, что пересечение границы автомобилями с продовольствием должно осуществляться в соответствии с таможенным законодательством и конституцией Азербайджана. Вместо этого они предлагают гуманитарным организациям воспользоваться альтернативным маршрутом Агдам – Аскеран на азербайджанской стороне.
29 августа по этой дороге азербайджанское общество Красного Полумесяца попыталось отправить два грузовика с 40 т муки в Карабах, но на въезде в регион колонна была заблокирована армянскими жителями и российскими миротворцами. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что дорога в Лачине откроется только после того, как откроется путь из Агдама. Гуманитарная ситуация в Карабахе также спровоцировала внутриполитический кризис в Степанакерте. 31 августа лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян подал в отставку.
По словам Фененко, в ходе переговоров министров в Москве стороны вряд ли смогут выработать решение для преодоления кризиса в Карабахе. «Армения пытается блокировать переговорный процесс. Более того, Ереван ведет более прозападную политику, надеясь на их помощь в перевооружении своей армии, что может привести к возобновлению активной фазы конфликта», – заключил эксперт.