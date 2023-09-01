Министры иностранных дел России и Турции обсудили альтернативу зерновой сделке

Перед поездкой в Москву Фидан также совершил двухдневный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров он обсудил с ними условия возобновления зерновой сделки. Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Это решение Москва аргументировала отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. 19 июля Bloomberg со ссылкой на данные агентства «Украгроконсалт» сообщило, что после прекращения черноморской инициативы экспорт украинского зерна упал на треть – с 4,8 млн т в июне до 3,2 млн т зерна за четыре недели до 15 августа. Как отмечает агентство, украинские компании перенаправили весь свой экспорт через порты на реке Дунай, но транспортные расходы по этому маршруту выросли на 50%. 31 августа Лавров еще раз заявил, что Россия может вернуться в сделку только при выполнении всех условий в ее отношении, зафиксированных в этом соглашении.