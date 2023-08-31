Глава ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «набором конкретных предложений», направленных на возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.
«Я считаю, что мы представили предложение, которое может стать основой для продления, но продление должно быть стабильным», – сообщил Гутерриш, не вдаваясь в подробности предложения.
Источник Reuters сообщил, что в письме Гутерриша Лаврову «нет никаких откровений» и что оно просто «подводит итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».
Планируется, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки в ходе предстоящей встречи. Лидеры стран договорились о ней во время телефонных переговоров 2 августа. Встреча пройдет в России. О ее дате сообщат в ближайшие дни.
31 августа возможность поставки турецкой стороне 1 млн т российского зерна по льготной цене обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Зерно будет предназначено для его последующей переработки и отправки нуждающимся странам. Стороны также обсудили и дальнейшую перспективу зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. На встрече Лавров заявил, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.