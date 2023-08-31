Глава ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

31 августа возможность поставки турецкой стороне 1 млн т российского зерна по льготной цене обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Зерно будет предназначено для его последующей переработки и отправки нуждающимся странам. Стороны также обсудили и дальнейшую перспективу зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. На встрече Лавров заявил, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.