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Общество

Глава ООН направил Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «набором конкретных предложений», направленных на возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

«Я считаю, что мы представили предложение, которое может стать основой для продления, но продление должно быть стабильным», – сообщил Гутерриш, не вдаваясь в подробности предложения.

Источник Reuters сообщил, что в письме Гутерриша Лаврову «нет никаких откровений» и что оно просто «подводит итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

Планируется, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки в ходе предстоящей встречи. Лидеры стран договорились о ней во время телефонных переговоров 2 августа. Встреча пройдет в России. О ее дате сообщат в ближайшие дни.

Ранее по теме: Лавров и глава МИД Турции обсудили поставку 1 млн тонн зерна из РФ для переработки

31 августа возможность поставки турецкой стороне 1 млн т российского зерна по льготной цене обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Зерно будет предназначено для его последующей переработки и отправки нуждающимся странам. Стороны также обсудили и дальнейшую перспективу зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. На встрече Лавров заявил, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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