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Путин и Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию

Ведомости

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите президента России в Турцию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», – говорится в заявлении.

Дата визита пока не назначена. ТАСС уточняет, что договоренность была достигнута во время телефонных переговоров, в ходе которых лидеры двух стран обсудили зерновую сделку.

О планируемом телефонном разговоре президентов России и Турции сообщалось 29 июля. Эрдоган также неоднократно заявлял о желании переговорить с российским коллегой и обсудить в том числе и зерновую сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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