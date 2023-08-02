Путин и Эрдоган договорились о визите президента России в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите президента России в Турцию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», – говорится в заявлении.
Дата визита пока не назначена. ТАСС уточняет, что договоренность была достигнута во время телефонных переговоров, в ходе которых лидеры двух стран обсудили зерновую сделку.
О планируемом телефонном разговоре президентов России и Турции сообщалось 29 июля. Эрдоган также неоднократно заявлял о желании переговорить с российским коллегой и обсудить в том числе и зерновую сделку.