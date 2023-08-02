Песков: Путин проводит телефонный разговор с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин в настоящее время проводит телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разговор ожидать не надо, он идет сейчас», – сказал он, отвечая на вопрос, когда ожидать телефонный разговор лидеров государств.
29 июля Путин рассказал журналистам, что он договорился с Эрдоганом о встрече, при этом не исключил визит турецкого лидера в Россию. Путин также пояснил, что они пытались переговорить по телефону, но предложенное Эрдоганом время не подошло ему. А время, которое предложил президент России, не подошло турецкому лидеру. «Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим», – уточнял Путин.
Ранее Эрдоган неоднократно заявлял о желании переговорить с российским коллегой и обсудить в том числе и зерновую сделку. В середине июля он отмечал, что Турция готовится к визиту Путина в августе. Эрдоган сообщал о планах обсудить с Путиным покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами, а также лично переговорить с ним по поводу передачи командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». В предыдущий раз их телефонный разговор состоялся 24 июня. Тогда Путин проинформировал турецкого коллегу о ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа во главе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.