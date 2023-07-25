Юрий Ушаков рассказал о запланированных визитах Владимира Путина в Турцию и Китай

Он рассказал о графике мероприятий российского президента. «22 августа Путин сделает видеообращение на церемонии закрытия делового форума БРИКС – в преддверии самого саммита. <…> Затем 23 августа Путин в режиме ВКС будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, которая посвящена тематике расширения возможных участников БРИКС. Это ключевой вопрос предстоящего саммита, он остро стоит на повестке дня, и все заинтересованы найти ему какое-то решение. Затем также Путин по ВКС примет участие в заседании в узком составе, потом в заседании в расширенном составе. И затем 24 августа президент поучаствует по ВКС в традиционном совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств, так называемых приглашенных стран и организаций», – сказал Ушаков. Поэтому все три дня президент будет иметь возможность сам вести дискуссию со своими партнерами по странам БРИКС, отметил он. Лавров же в ЮАР проведет двусторонние контакты, в том числе с лидерами стран БРИКС, добавил Ушаков.