Юрий Ушаков рассказал о запланированных визитах Владимира Путина в Турцию и Китай

Юрий Ушаков рассказал о запланированных визитах Владимира Путина в Турцию и КитайТакже он допустил возвращение России в зерновую сделку при выполнении всех договоренностей
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что Владимир Путин может посетить Турцию и Китай. Однако пока точные даты визитов он не называет.
«В планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита российского президента в Турцию. Но о конкретных датах, конкретных сроках мы пока еще не договаривались. Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но к конкретной работе пока не приступили. Но мы имеем в виду, что наш президент обещал [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану приехать в Турцию. Это обещание было дано сразу же после победы Эрдогана на последних выборах», – сказал Ушаков.
При этом Ушаков отметил, что в ходе этого визита или в ходе предстоящих телефонных контактов с Эрдоганом будут затронуты вопросы зерновой сделки. Он напомнил, что по зерновой сделке было сделано много заявлений, в том числе президентом Владимиром Путиным. «Ситуация ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в том числе президентом, мы прекратили участие в сделке с 18 июля. Но готовы вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике. Сделка окончательно не свернута, она приостановлена, потому что российская часть этого пакетного решения не выполняется», – сказал Ушаков.
Кроме того, Россия получила приглашение посетить с визитом Китай, сказал Ушаков: «Мы должны поехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре».
Также Россия получила приглашение для участия в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии. «По «двадцатке» пока неясно [в каком формате будет участвовать Путин]. Приглашение мы получили. И не исключаем [участия]», – сказал Ушаков.
Ушаков рассказал также о том, в каком формате Путин будет участвовать в саммите БРИКС в августе. Уже известно, что президент России примет участие в нем по видео-конференц-связи (ВКС). Это решение было согласовано Владимиром Путиным с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сказал Ушаков, в частности, в телефонном разговоре 15 июля. «Была одобрена договоренность, что наш президент примет участие – по ряду соображений – в формате ВКС. А непосредственно на месте в Йоханнесбурге будет присутствовать наша делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым», – сказал Ушаков. По его словам, ВКС предусматривает полноценное участие Путина во всех обсуждениях.
Он рассказал о графике мероприятий российского президента. «22 августа Путин сделает видеообращение на церемонии закрытия делового форума БРИКС – в преддверии самого саммита. <…> Затем 23 августа Путин в режиме ВКС будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, которая посвящена тематике расширения возможных участников БРИКС. Это ключевой вопрос предстоящего саммита, он остро стоит на повестке дня, и все заинтересованы найти ему какое-то решение. Затем также Путин по ВКС примет участие в заседании в узком составе, потом в заседании в расширенном составе. И затем 24 августа президент поучаствует по ВКС в традиционном совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств, так называемых приглашенных стран и организаций», – сказал Ушаков. Поэтому все три дня президент будет иметь возможность сам вести дискуссию со своими партнерами по странам БРИКС, отметил он. Лавров же в ЮАР проведет двусторонние контакты, в том числе с лидерами стран БРИКС, добавил Ушаков.