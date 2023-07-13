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Политика

Эрдоган хочет обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.

«Надеюсь, когда мы встретимся с господином Путиным, а у (России) есть свои самолеты-амфибии, мы подумаем над тем, чтобы купить несколько, потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», – приводит его слова Milliyet.

Эрдоган также отметил, что Анкара уже потратила около 100 млн лир ($3,83 млн по текущему курсу) на борьбу с лесными пожарами, закупив несколько самолетов и вертолетов.

МЧС России для тушения пожаров использует многоцелевой самолет-амфибию Бе-200ЧС, который, по оценке ведомства, является «последним достижением мировой гидроавиации» и наиболее совершенным из существующих аналогов. Самолет может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150-190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд. Россия уже направляла ранее такие самолеты в Турцию для борьбы с пожарами.

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В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил.

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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