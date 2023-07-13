Эрдоган хочет обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.
«Надеюсь, когда мы встретимся с господином Путиным, а у (России) есть свои самолеты-амфибии, мы подумаем над тем, чтобы купить несколько, потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», – приводит его слова Milliyet.
Эрдоган также отметил, что Анкара уже потратила около 100 млн лир ($3,83 млн по текущему курсу) на борьбу с лесными пожарами, закупив несколько самолетов и вертолетов.
МЧС России для тушения пожаров использует многоцелевой самолет-амфибию Бе-200ЧС, который, по оценке ведомства, является «последним достижением мировой гидроавиации» и наиболее совершенным из существующих аналогов. Самолет может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150-190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд. Россия уже направляла ранее такие самолеты в Турцию для борьбы с пожарами.
В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры.