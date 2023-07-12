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Песков: дата переговоров Путина и Эрдогана пока не определена

Ведомости

Дата проведения переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». 

Ранее Эрдоган сообщил, что хочет встретиться с Путиным в августе, чтобы в том числе обсудить зерновую сделку и ситуацию с передачей командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. 

В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил.

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». В предыдущий раз их телефонный разговор состоялся 24 июня. Тогда Путин проинформировал турецкого коллегу о ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа во главе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 

Ранее по теме: Эрдоган рассказал об обсуждении предложений Путина по зерновой сделке

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с Эрдоганом. Позже украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине. В Кремле назвали произошедшее нарушением договоренностей со стороны Анкары.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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