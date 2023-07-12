Эрдоган рассказал об обсуждении предложений Путина по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по ситуации с зерновой сделкой, которые сейчас обсуждаются. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган отметил, что за время действия черноморской инициативы на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия.
«Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», – рассказал Эрдоган журналистам в Вильнюсе (цитата по ТАСС).
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президент заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее» от нее. Эрдоган также заявил, что в ближайший месяц ожидает визита Путина, в ходе которого он планирует обсудить с ним зерновую сделку. Он ожидает конструктивной позиции от президента России по этому вопросу.
10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не изменила позиции по сделке после встречи Эрдогана и Зеленского. Песков отметил, что пока дата визита Путина в Турцию неизвестна, но если потребуется обсуждение этого вопроса лидерами двух стран, то контакты Путина и Эрдогана оперативно согласовываются.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.