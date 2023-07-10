Песков: Москва не изменила позицию по зерновой сделке

Песков пояснил, что на настоящий момент разговоров между президентами не было. «Но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Поэтому если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем», – уточнил Песков.