Песков: Москва не изменила позицию по зерновой сделке
Позиция Москвы по зерновой сделке не поменялась, в случае необходимости президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин смогут обсудить этот вопрос по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что в ближайший месяц ожидает визита Путина, в ходе которого он планирует обсудить с ним зерновую сделку. Песков отметил, что пока дата визита Путина в Турцию неизвестна.
Песков пояснил, что на настоящий момент разговоров между президентами не было. «Но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Поэтому если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем», – уточнил Песков.
Предложение Эрдогана о продлении зерновой сделки как минимум каждые три месяца, а в лучшем случае сразу на два года Песков подробно комментировать не стал, отметив, что ему «нечего сказать». «Пока есть ситуация де-факто, и она хорошо известна», – уточнил он.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президента заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. Он также сообщил, что ожидает конструктивной позиции от президента России по этому вопросу. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее от них».
В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. В российском МИДе также говорили, что Москва продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в сделке суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока ее завершения.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.