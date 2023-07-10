Эрдоган ожидает конструктивной позиции от Путина по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной позиции от президента России Владимира Путина по продлению зерновой сделки, которая истекает 17 июня.
«В предстоящий месяц мы ждем визита уважаемого (президента РФ Владимира) Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим эту тему (зерновую сделку). Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым Путиным мы увидим другую позицию. Какую позицию показывал до сегодняшнего дня уважаемый Путин, такую и покажет», – приводит его слова «РИА Новости».
Продление зерновой инициативы сейчас обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее от них», добавил Эрдоган.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которой турецкий лидер заявил, что хотел бы продления зерновой сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае сразу на два года.
В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. В российском МИДе также говорили, что Москва продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в сделке суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока ее завершения.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.