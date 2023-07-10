Эрдоган ожидает конструктивной позиции от Путина по зерновой сделке

В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. В российском МИДе также говорили, что Москва продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в сделке суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока ее завершения.