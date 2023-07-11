В Вильнюсе Эрдоган и Сунак обсудили зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Вильнюсе, где сегодня открылся саммит НАТО, обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра.
«Президент Эрдоган проинформировал премьер-министра о недавно состоявшемся визите [президента Украины Владимира] Зеленского в Турцию, и лидеры также согласились с важностью задачи по продлению черноморской зерновой сделки», – пишет ТАСС со ссылкой на заявление.
Уточняется, что Сунак и Эрдоган также обсудили и другие вопросы. В частности, Сунак приветствовал обещание турецкого президента ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО и выразил ему благодарность за такое решение. Вместе с этим в ходе встречи они коснулись вопросов в сфере оборонных технологий, борьбы с терроризмом, нелегальной миграции и др.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президент заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. Он также сообщил, что ожидает конструктивной позиции от президента России по этому вопросу. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее от них».
В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не изменила позиции по сделке после встречи Эрдогана и Зеленского.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.