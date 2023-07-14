Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе
Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина в августе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Habertürk.
«Мы готовимся принять господина Путина в августе. Мы согласны на продление этого Черноморского зернового коридора. Из ООН господин Гутерриш направил письмо господину Путину. Надеюсь, что этим письмом мы обеспечим продление зернового коридора, совместными нашими усилиями и России», – рассказал Эрдоган.
Эрдоган уже и раннее сообщал, что Путин должен приехать в Турцию в августе. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.
Турецкий лидер рассчитывает лично обсудить с российским коллегой и передачу командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. Об этом он сообщил 12 июля во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Вместе с этим президенты могут обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.
В Вильнюсе Эрдоган также рассказывал, что Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по этой теме.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президент заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее» от нее. 10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не изменила позиции по сделке после встречи Эрдогана и Зеленского.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.