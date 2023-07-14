Газета
Политика

Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

Ведомости

Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина в августе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Habertürk.

«Мы готовимся принять господина Путина в августе. Мы согласны на продление этого Черноморского зернового коридора. Из ООН господин Гутерриш направил письмо господину Путину. Надеюсь, что этим письмом мы обеспечим продление зернового коридора, совместными нашими усилиями и России», – рассказал Эрдоган.

Эрдоган уже и раннее сообщал, что Путин должен приехать в Турцию в августе. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.

Ранее по теме: Эрдоган рассказал о планах лично обсудить с Путиным передачу главарей «Азова» Киеву

Турецкий лидер рассчитывает лично обсудить с российским коллегой и передачу командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. Об этом он сообщил 12 июля во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Вместе с этим президенты могут обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.

В Вильнюсе Эрдоган также рассказывал, что Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по этой теме.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

7 июля в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, после которой турецкий президент заявил, что хотел бы продления зерновой сделки после 17 июля. По словам Эрдогана, продление зерновой инициативы обсуждается с Россией, а Украина заявила о готовности «сделать все зависящее» от нее. 10 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не изменила позиции по сделке после встречи Эрдогана и Зеленского.

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных