Эрдоган рассказал о планах лично обсудить с Путиным передачу главарей «Азова» Киеву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным передачу командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Киеву. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву – ред.), ситуация стала позитивной», – сказал он (цит. по ТАСС).
Эрдоган также отметил, что Путин в августе должен приехать в Турцию, где, как рассчитывает турецкий лидер, им удастся обсудить эти вопросы лично.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения переговоров двух лидеров пока не определена.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с Эрдоганом. Позже украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине. В Кремле назвали произошедшее нарушением договоренностей со стороны Анкары.
В середине июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию «в ближайшее время». Тогда он сообщил, что о конкретных сроках договоренности нет, но приглашение от Эрдогана российский президент уже получил.
В предыдущий раз Путин и Эрдоган встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября 2022 г. Они обсуждали в том числе развитие зерновой сделки и создание газового хаба. После этого лидеры государств проводили только телефонные переговоры. В частности, 29 мая Путин и Эрдоган по телефону подтвердили свой настрой «на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня». В предыдущий раз их телефонный разговор состоялся 24 июня. Тогда Путин проинформировал турецкого коллегу о ситуации вокруг попытки вооруженного мятежа во главе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.