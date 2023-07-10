Песков заявил, что передача главарей «Азова» Украине не повлияет на газовый хаб

«Я еще раз повторяю: мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой. Они действительно многогранные. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. <...> Но безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем принимать это во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», – сказал он.