Песков заявил, что передача главарей «Азова» Украине не повлияет на газовый хаб
Передача командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Украине никак не повлияет на торгово-экономические отношения России и Турции, в том числе на создание газового хаба, но при следующих договоренностях Москва будет учитывать произошедший инцидент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я еще раз повторяю: мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой республикой. Они действительно многогранные. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. <...> Но безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем принимать это во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия планирует и дальше развивать в отношениях с Турцией такие проекты, как газовый хаб, «который на самом деле затрагивает интересы очень большого количества стран и в регионе, и даже стран Европы». Песков отметил, что несмотря на передачу главарей «Азова» украинской стороне, работа по развитию газового хаба будет продолжена.
Бойцы и командиры украинского батальона оказались в Турции осенью 2022 г. Тогда Москва и Киев при посредничестве Анкары провели обмен военнопленными. По заявлениям Украины, Россия передала Украине 215 человек, в том числе свыше сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.
Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Однако 7 июля Зеленский посетил Стамбул, где встретился президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова».
Работа по созданию газового хаба в Турции ведется с октября 2022 г. С идеей его создания 12 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что он договорился с российским лидером о строительстве хаба.