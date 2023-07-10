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В Совфеде заявили, что передача Украине главарей «Азова» делает Турцию недружественной страной

Ведомости

Турция может стать недружественной страной из-за передачи командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Украине. Об этом заявил председатель комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. <...> Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации "Азов", которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО», – сказал Бондарев в интервью ТАСС.

Он отметил, что Турция «намеренно игнорировала» договоренности, а также выступила «за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине». По словам сенатора, основаниями для этого шага стали как давление со стороны НАТО, так и фактическое прекращение зерновой сделки – в последний раз она была продлена до 17 июля.

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Бойцы и командиры украинского батальона оказались в Турции осенью 2022 г. Тогда Москва и Киев при посредничестве Анкары провели обмен военнопленными. По заявлениям Украины, Россия передала Украине 215 человек, в том числе свыше сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук. Как сообщал Зеленский, вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. Он также отметил, что военные должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Кроме того, по его словам, Турцию «вынудили» пойти на такой шаг в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

8 июля Эрдоган также заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Турецкий лидер после встречи с Зеленским отметил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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