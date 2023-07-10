В Совфеде заявили, что передача Украине главарей «Азова» делает Турцию недружественной страной

Бойцы и командиры украинского батальона оказались в Турции осенью 2022 г. Тогда Москва и Киев при посредничестве Анкары провели обмен военнопленными. По заявлениям Украины, Россия передала Украине 215 человек, в том числе свыше сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук. Как сообщал Зеленский, вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.