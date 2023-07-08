Кремль назвал возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей

Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.