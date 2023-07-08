Кремль назвал возвращение командиров «Азова» на Украину нарушением договоренностей
Возвращение пятерых командиров националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) из Турции на Украину является нарушением договоренностей со стороны Киева и Анкары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – рассказал он.
Песков пояснил, что в соответствии с договоренностями они должны были оставаться в Турции до окончания конфликта, а значит, соглашение нарушили как Украина, так и Турция.
О возвращении командиров «Азова» ранее сегодня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.
Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Турецкая газета Hürriyet позднее в январе сообщила, что это было требованием России.
7 июля в Стамбуле состоялась встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров на основе международного права. Украина же, по его мнению, заслуживает членства в НАТО.
Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Эрдоганом рассказал, что стороны подписали ряд соглашений и обсудили «различные совместные проекты». Речь идет о сотрудничестве в военно-промышленном комплексе, разработке технологий, производстве беспилотников и «других стратегических отраслях».