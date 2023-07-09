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В ДНР заявили, что возвращение командиров «Азова» не повлияет на спецоперацию

Ведомости

Возвращение командиров националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) из Турции на Украину не изменит ситуацию в зоне спецоперации. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передают «РИА Новости». 

«Эти люди уже показали, как они умеют воевать – воевать они умеют плохо. Поэтому переданные Зеленскому несколько человек, которых меньше отделения по численности, не смогут усилить всерьез ВСУ в их наступлении», – сказал он. 

По словам Гагина, возвращение главарей «Азова» нужно лишь для медийного эффекта. Он напомнил, что как командиры, так и военнослужащие этого объединения «показали свою несостоятельность» при обороне «Азовстали».

7 июля в Стамбуле состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день украинский лидер сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова». 

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В Кремле заявили, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что военные должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Он добавил, что Турцию «вынудили пойти» на этот шаг в преддверии саммита НАТО и Анкара «проявила солидарность», Москва это «прекрасно понимает».

В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан в том числе украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. На следующий день начались бои в Мариуполе. 21 апреля того же года город полностью перешел под контроль российской армии, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако члены «Азова» оставалась заблокированными на территории «Азовстали». 20 мая Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении завода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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