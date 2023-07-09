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Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение командиров «Азова» на Украину

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил возвращение командиров националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) из Турции на Украину. Об этом сообщает МИД России. 

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей Азова из Стамбула в Киев», – говорится в сообщении.

Лавров также обратил внимание Анкары на «деструктивность курса на продолжение поставок военной техники» Киеву. Подобные шаги могут привести «только к негативным последствиям», отметили в МИДе. 

Кроме того, главы МИД затронули вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях, когда западные страны не смогут предпринять шаги для реализации зерновой сделки, сообщили в ведомстве. 

Ранее сегодня в турецком МИДе сообщили, что министры обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и «последние события» на Украине. Другие подробности не приводятся. 

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении пяти главарей «Азова» из Турции на Украину. В Кремле заявили, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что военные должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Он добавил, что Турцию «вынудили пойти» на этот шаг в преддверии саммита НАТО и Анкара «проявила солидарность», Москва это «прекрасно понимает».

В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан в том числе украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.

Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Турецкая газета Hürriyet позднее в январе сообщила, что это было требованием России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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