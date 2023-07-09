Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение командиров «Азова» на Украину

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении пяти главарей «Азова» из Турции на Украину. В Кремле заявили, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что военные должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Он добавил, что Турцию «вынудили пойти» на этот шаг в преддверии саммита НАТО и Анкара «проявила солидарность», Москва это «прекрасно понимает».