Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение командиров «Азова» на Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил возвращение командиров националистического объединения «Азов» (признано в России террористическим и запрещено) из Турции на Украину. Об этом сообщает МИД России.
«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей Азова из Стамбула в Киев», – говорится в сообщении.
Лавров также обратил внимание Анкары на «деструктивность курса на продолжение поставок военной техники» Киеву. Подобные шаги могут привести «только к негативным последствиям», отметили в МИДе.
Кроме того, главы МИД затронули вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях, когда западные страны не смогут предпринять шаги для реализации зерновой сделки, сообщили в ведомстве.
Ранее сегодня в турецком МИДе сообщили, что министры обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и «последние события» на Украине. Другие подробности не приводятся.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении пяти главарей «Азова» из Турции на Украину. В Кремле заявили, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что военные должны были оставаться в Турции до окончания конфликта. Он добавил, что Турцию «вынудили пойти» на этот шаг в преддверии саммита НАТО и Анкара «проявила солидарность», Москва это «прекрасно понимает».
В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. России был передан в том числе украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук.
Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. Турецкая газета Hürriyet позднее в январе сообщила, что это было требованием России.