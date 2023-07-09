Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. В российском МИДе также говорили, что Москва продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки. По данным ведомства, сделка превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны», так как 81% зерновых, вывезенных из украинских портов, были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим государствам, как изначально предполагалось. По данным МИДа, за год участниками инициативы стали всего два судна Всемирной продовольственной программы ООН и 90 коммерческих зерновозов.