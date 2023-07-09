Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по телефону обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки и ситуацию на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение турецкого ведомства.
«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел в воскресенье телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили последние события на Украине и ситуацию со стамбульской "зерновой сделкой"», – рассказали в турецком МИДе.
Перспективы продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, ранее обсудили президенты Турции и Украины. Владимир Зеленский встречался 7 июля в Стамбуле с турецкими лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот последний заявил, что Анкара приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров, а также напомнил о первых встречах российско-украинских делегаций в Стамбуле в марте прошлого года и запуске при посредничестве Турции зерновой инициативы.
В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. В российском МИДе также говорили, что Москва продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки. По данным ведомства, сделка превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны», так как 81% зерновых, вывезенных из украинских портов, были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим государствам, как изначально предполагалось. По данным МИДа, за год участниками инициативы стали всего два судна Всемирной продовольственной программы ООН и 90 коммерческих зерновозов.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.
Официального решения власти России пока не объявляли. Последний раз зерновая сделка была продлена в мае до 17 июля.