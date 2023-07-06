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Политика

Госдеп США призвал Россию продлить зерновую сделку

Ведомости

Госдепартамент США призвал Россию «соблюдать и расширять» черноморскую зерновую инициативу.

«Россия должна соблюдать и расширять черноморскую зерновую инициативу», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его аккаунте в Twitter. Также в своем сообщении госдеп обвинил российскую сторону в том, что якобы она задерживает вывоз зерна.

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В Кремле же ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Официального решения власти России пока не объявляли. Последний раз зерновая сделка была продлена в мае до 17 июля. 

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. 

Сегодня, 6 июля, турецкий телеканал Ahaber сообщил, что 7 июля президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, где могут обсудить продление соглашения по зерну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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