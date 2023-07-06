Госдеп США призвал Россию продлить зерновую сделку
Госдепартамент США призвал Россию «соблюдать и расширять» черноморскую зерновую инициативу.
«Россия должна соблюдать и расширять черноморскую зерновую инициативу», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его аккаунте в Twitter. Также в своем сообщении госдеп обвинил российскую сторону в том, что якобы она задерживает вывоз зерна.
В Кремле же ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Официального решения власти России пока не объявляли. Последний раз зерновая сделка была продлена в мае до 17 июля.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
Сегодня, 6 июля, турецкий телеканал Ahaber сообщил, что 7 июля президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, где могут обсудить продление соглашения по зерну.