Зеленский и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки 7 июля
Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля, сообщил телеканал Ahaber. В рамках встречи, по данным канала, президенты обсудят продление зерновой сделки.
Срок соглашения заканчивается 17 июля. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. При этом официального решения власти России пока не объявляли.
Об отсутствии оснований для продления сделки сообщили и в МИД России 4 июля. По заявлению ведомства, российская сторона продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в инициативе суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки. В министерстве также отмечали, что инициатива превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны».
Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.