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Зеленский и Эрдоган обсудят продление зерновой сделки 7 июля

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля, сообщил телеканал Ahaber. В рамках встречи, по данным канала, президенты обсудят продление зерновой сделки.

Срок соглашения заканчивается 17 июля. В Кремле ранее заявили, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. При этом официального решения власти России пока не объявляли.

Об отсутствии оснований для продления сделки сообщили и в МИД России 4 июля. По заявлению ведомства, российская сторона продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в инициативе суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки. В министерстве также отмечали, что инициатива превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны».

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Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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