Песков: Россия своевременно объявит о решении по зерновой сделке
Российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему остается невыполненной, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Москва своевременно объявит о своем решении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которые касаются нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена. И соответственно в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», – сказал он.
Накануне, 4 июля, МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки. В ведомстве отметили, что российская сторона продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в инициативе суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки.
В МИДе обратили внимание, что инициатива превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны». По данным министерства, 81% зерна направлено в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим государствам, как планировалось изначально.
3 июля Песков говорил, что надежд на выполнение российской части зерновой сделки остается «не так много». Комментируя сообщение Financial Times о возможности открытия дочерней структуры «Россельхозбанка» для подключения ее к SWIFT, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремлю пока нечего сообщить по выполнению договоренностей, касающихся российской стороны.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Срок действия инициативы истекает 17 июля.