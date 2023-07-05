Песков: Россия своевременно объявит о решении по зерновой сделке

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которые касаются нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена. И соответственно в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», – сказал он.