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Песков: Россия своевременно объявит о решении по зерновой сделке

Ведомости

Российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему остается невыполненной, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. Москва своевременно объявит о своем решении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которые касаются нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена. И соответственно в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки», – сказал он.

Накануне, 4 июля, МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки. В ведомстве отметили, что российская сторона продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в инициативе суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки. 

В МИДе обратили внимание, что инициатива превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны». По данным министерства, 81% зерна направлено в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим государствам, как планировалось изначально.

3 июля Песков говорил, что надежд на выполнение российской части зерновой сделки остается «не так много». Комментируя сообщение Financial Times о возможности открытия дочерней структуры «Россельхозбанка» для подключения ее к SWIFT, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремлю пока нечего сообщить по выполнению договоренностей, касающихся российской стороны.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Срок действия инициативы истекает 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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