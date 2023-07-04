В МИДе заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки
Оснований для продолжения зерновой сделки, истекающей 17 июля, нет. Об этом заявили в российском МИДе.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона продолжает выполнять обязательства и прилагает усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока сделки.
«Через год после подписания Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности «черноморской инициативы», ни насчет перспектив выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений», – заявили в министерстве.
Сделка превратилась в «сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны», так как 81% зерновых, вывезенных из украинских портов, были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а не беднейшим государствам, как изначально предполагалось. По данным МИДа, за год участниками инициативы стали всего два судна Всемирной продовольственной программы ООН и 90 коммерческих зерновозов.
С июля 2022 г. в отношении России Евросоюз ввел пять новых пакетов санкций в дополнение к санкциям США и Великобритании, которые заблокировали российский сельскохозяйственный экспорт. Из «системных задач», на которых настаивала Москва, первые три – переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса – «сняты с повестки», отметили в министерстве, подчеркнув, что «достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается». Речь идет о разморозке российских активов и восстановлении транспортной логистики и страхования.
МИД обвинил руководство ООН в «хранении молчания» по отношению к подрывам аммиакопровода и «Северных потоков». В ведомстве добавили, что на Западе публично заявляется, что никаких послаблений антироссийских санкций не будет.
«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», – заявили в министерстве.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля, в Кремле не видят предпосылок для ее продления. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что не видит доводов в пользу продления «черноморской инициативы».