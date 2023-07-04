В МИДе заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки

С июля 2022 г. в отношении России Евросоюз ввел пять новых пакетов санкций в дополнение к санкциям США и Великобритании, которые заблокировали российский сельскохозяйственный экспорт. Из «системных задач», на которых настаивала Москва, первые три – переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса – «сняты с повестки», отметили в министерстве, подчеркнув, что «достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается». Речь идет о разморозке российских активов и восстановлении транспортной логистики и страхования.