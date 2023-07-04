ЕС изучает возможность создания неподсанкционной «дочки» Россельхозбанка

Оказывать услуги международных финансовых сообщений (через систему SWIFT) РСХБ запрещено согласно ст. 5h регламента 833/2014 Совета ЕС, продолжает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Проблема в том, что данный запрет распространяется и на дочерние предприятия, доля владения которыми составляет 50% и более, говорит он. Поэтому создание дочерней структуры может быть рабочим вариантом в том случае, если РСХБ будет владеть в ней менее чем 50% акций, считает Иван Тимофеев. Гландин подчеркивает, что если юрлицо «дочки» РСХБ будет создано в ЕС, то на него ограничение по доле владения распространяться не будет, а ограничение по контролю распространяется на «дочку», создаваемую в российской юрисдикции.