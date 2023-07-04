ЕС изучает возможность создания неподсанкционной «дочки» Россельхозбанка

ЕС изучает возможность создания неподсанкционной «дочки» РоссельхозбанкаЭто шанс спасти зерновую сделку
Российская часть истекающей 17 июля зерновой сделки, в которую входит требование снять ограничения с Россельхозбанка (РСХБ), до сих пор не выполнена. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля прокомментировал информацию Financial Times (FT) о том, что Брюссель рассматривает смягчение санкций в отношении РСХБ, дав возможность подключить к SWIFT специально созданную «дочку» банка.
«Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренности, которая касалась российской стороны. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», – сказал Песков. Снятие ограничений с РСХБ было одним из пяти условий, обнародованных МИД России в середине апреля, признанных как необходимые для продления зерновой сделки. В середине мая соглашения были пролонгированы еще на 60 дней, но ни одно из условий так и не было выполнено.
FT со ссылкой на источники сообщила 3 июля, что отключенный в июне 2022 г. от системы SWIFT РСХБ мог бы создать дочерний банк. А уже его, в свою очередь, подключили бы к системе международных обменов финансовыми сообщениями, таким образом выполняя как минимум одно требование Москвы для возобновления зерновой сделки. Такое предложение было высказано, по данным источников газеты, на саммите лидеров стран – членов ЕС, который прошел в Брюсселе 29–30 июня. Сейчас, говорят собеседники FT, предложение изучается руководящими органами Евросоюза на предмет законности и шансов на реализацию, однако вопрос осложняется тем, что РСХБ – полностью государственный банк, отмечает издание.
РСХБ не находится под блокирующими санкциями ни США, ни ЕС, его касаются только секторальные ограничения. Так что послабления, включая те, о которых говорится в утечке, для него возможны, считает партнер BGP Litigation, эксперт в области международного права Сергей Гландин. Американские и европейские ограничения запрещают привлекать РСХБ долгосрочное финансирование со сроком погашения свыше 14 дней, а также отрезают от SWIFT. Вновь созданную «дочку» РСХБ санкции не должны касаться по умолчанию, если только ее специально не добавят в список лиц, подлежащих ограничениям, говорит Гландин.
Оказывать услуги международных финансовых сообщений (через систему SWIFT) РСХБ запрещено согласно ст. 5h регламента 833/2014 Совета ЕС, продолжает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Проблема в том, что данный запрет распространяется и на дочерние предприятия, доля владения которыми составляет 50% и более, говорит он. Поэтому создание дочерней структуры может быть рабочим вариантом в том случае, если РСХБ будет владеть в ней менее чем 50% акций, считает Иван Тимофеев. Гландин подчеркивает, что если юрлицо «дочки» РСХБ будет создано в ЕС, то на него ограничение по доле владения распространяться не будет, а ограничение по контролю распространяется на «дочку», создаваемую в российской юрисдикции.
«Еще один вариант – ввести в ст. 5h исключения по транзакциям, связанным с сельским хозяйством, или отдельно для РСХБ. Этот вариант представляется более трудоемким, так как поправки потребуют утверждения всеми странами – членами ЕС. Создание дочерней структуры с долей владения менее 50% таких условий не потребует», – отмечает Иван Тимофеев. По его словам, технически все эти действия осуществимы и вписываются в право ЕС. Но если Брюссель их все же завернет по политическим или иным причинам, зерновая сделка, скорее всего, кончится, говорит он.
Информация о возможности создания неподсанкционной «дочки» РСХБ может быть вброшена для изучения реакции руководства ЕС и России на фоне обсуждения перспектив продления зерновой сделки. По мнению завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, такой шаг расходится с официальной европейской риторикой, по которой экономические контакты России должны быть максимально перекрыты без «лазеек».
Если неподсанкционная «дочка» РСХБ будет открыта за рубежом, то банк фактически получит доступ к системе SWIFT. Тогда, очевидно, это будет касаться не только зерновой сделки, продолжает руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
«Ведомости» направили запрос в РСХБ.