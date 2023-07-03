Песков: надежд на выполнение зерновой сделки не так много

В середине июня Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Представитель Кремля отметил, что Москва не раз делала «жесты доброй воли», но при «отсутствии взаимности» это не может продолжаться бесконечно. 21 июня Песков вновь сказал, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, поскольку договоренности не выполняются. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что не видит доводов в пользу продления черноморской инициативы.