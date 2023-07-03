Песков: надежд на выполнение зерновой сделки не так много
Время до истечения срока зерновой сделки еще есть, но надежд на выполнение российской части не так много. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», – сказал он.
Комментируя сообщения о возможности открытия дочерней структуры «Россельхозбанка» для подключения ее к SWIFT, Песков отметил, что Кремлю пока что нечего сообщить по выполнению договоренностей, касающихся российской стороны.
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что ЕС получил от Москвы предложение, согласно которому отключенный от SWIFT «Россельхозбанк» мог бы создать «дочку», которую подключили бы к системе. Издание пишет, что идею обсуждали на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе. По данным собеседников FT, сторонники инициативы считают ее «наименее худшим вариантом» для продления зерновой сделки.
В середине июня Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. Представитель Кремля отметил, что Москва не раз делала «жесты доброй воли», но при «отсутствии взаимности» это не может продолжаться бесконечно. 21 июня Песков вновь сказал, что в Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, поскольку договоренности не выполняются. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что не видит доводов в пользу продления черноморской инициативы.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.