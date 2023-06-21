Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки
В Кремле не видят предпосылок для продления зерновой сделки, так как договоренности не выполняются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Мы слышали уже заявления представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, не получается оказать должное влияние на страны коллективного запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договоренностей. Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», – подчеркнул Песков.
О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. 20 июня замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зернового соглашения 18 июля из-за невыполнения договоренностей. При этом он не исключил возможность нового раунда консультаций с ООН. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что выход из зернового соглашения не означает прекращения действия меморандума России и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил о намерении США оказывать ООН и Турции поддержку в продлении зерновой сделки. Он отметил, что администрация США готова поддерживать продление инициативы, так как сделка имеет «значение для людей далеко за пределами региона». Официальный представитель генсекретаря ООН Фархан Хак рассказал, что организация продолжает работу с Россией и Украиной, а также контактирует со странами Запада по выполнению российской части договоренностей.
Сама сделка была заключена 22 июля 2022 г. Ее участниками являются представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили 18 мая, она действует до 17 июля.