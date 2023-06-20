Газета
Политика

В МИДе заявили о вероятности завершения зерновой сделки 18 июля

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зерновой сделки 18 июля из-за невыполнения договоренностей.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей [зерновой сделки], которые не выполняются», – сказал Вершинин (цитата по «РИА Новости»). При этом он не исключил возможность нового раунда консультаций с ООН.

Днем ранее, 19 июня, замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что выход из зернового соглашения не означает прекращения действия меморандума России и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. По словам Грушко, зерновая сделка состоялась лишь потому, что «стороны, которые в ней участвуют, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и Российской Федерации».

Ранее по теме: В Кремле не увидели особых перспектив по зерновой сделке

О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. До этого у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уточнили, идет ли речь о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – ответил он.

Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных