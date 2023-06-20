В МИДе заявили о вероятности завершения зерновой сделки 18 июля

Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.