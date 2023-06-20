В МИДе заявили о вероятности завершения зерновой сделки 18 июля
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил завершение зерновой сделки 18 июля из-за невыполнения договоренностей.
«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей [зерновой сделки], которые не выполняются», – сказал Вершинин (цитата по «РИА Новости»). При этом он не исключил возможность нового раунда консультаций с ООН.
Днем ранее, 19 июня, замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что выход из зернового соглашения не означает прекращения действия меморандума России и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. По словам Грушко, зерновая сделка состоялась лишь потому, что «стороны, которые в ней участвуют, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и Российской Федерации».
О рассмотрении варианта выхода из соглашения по зерну 13 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами. До этого у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уточнили, идет ли речь о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – ответил он.
Зерновая сделка была заключена 22 июля прошлого года представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.