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Политика

В Кремле не увидели особых перспектив по зерновой сделке

Ведомости

В Кремле не видят позитивных перспектив для продления зерновой сделки, поэтому будут вырабатываться решения с учетом срока истечения соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Работа продолжается, работа продолжается. Но, честно говоря, особо таких позитивных перспектив пока мы не видим. Скажем так, все, что было договорено в наш адрес, оно не исполнено. Из этого мы исходим. Не будем забегать вперед», – рассказал Песков.

Он отметил, что договорённости всегда касаются двух и более сторон. Россия четко выполняла свои обязательства. «Механизм создан и функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может, поэтому будут вырабатываться решения с учетом срока истечения продления, и они будут обнародованы в соответствующее время», – пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее по теме: Путин заявил о рассмотрении Россией варианта выхода из зерновой сделки

13 июня в ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил о рассмотрении Кремлем варианта выхода из зерновой сделки. Журналисты ранее уточнили у Пескова, идет ли речь о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – заявил он.

В конце мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка перестанет функционировать, если «все останется, как есть». «Если все останется, как есть, а судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует», – подчеркнул он.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. В последний раз ее продлили до 17 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных