Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из зерновой сделки

Песков отметил, что Россия не раз делала «жесты доброй воли», проявляя ответственный подход. «Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет», – сказал он, отвечая на вопрос, почему именно сейчас говорят о возможном выходе из сделки.