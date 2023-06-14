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Политика

Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из зерновой сделки

Ведомости

Россия не может бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки. Поскольку Запад не выполняет часть договоренностей, Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, 13 июня, в ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил о рассмотрении Кремлем варианта выхода из зерновой сделки. Журналисты сегодня уточнили у Пескова, речь идет о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – ответил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия не раз делала «жесты доброй воли», проявляя ответственный подход. «Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет», – сказал он, отвечая на вопрос, почему именно сейчас говорят о возможном выходе из сделки.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.

10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что решение по зерновой сделке будет приниматься только исходя из интересов российской стороны. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с ООН. Также Вершинин заявил, что ООН не смогла убедить Евросоюз переподключить Россельхозбанк к платежной системе SWIFT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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