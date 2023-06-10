Вершинин: решение по зерновой сделке будет приниматься исходя из интересов РФ
Решение по зерновой сделке будет приниматься только исходя из интересов России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«В любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», – сказал замминистра (цитата по «РИА Новостям»). Вершинин заявил это по итогам переговоров с ООН. В мае сделка была продлена до 17 июля.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области заявил, что это может осложнить ситуацию с продлением зерновой инициативы. Сам аммиакопровод фигурировал во второй части сделки.
По данным Минобороны, подрыв совершила украинская ДРГ 7 июня. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но были раненые среди населения, которым была оказана медицинская помощь, уточнили в ведомстве.
Россия в рамках обсуждения соглашения выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. Среди условий в частности было расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов.