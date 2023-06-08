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Песков: подрыв аммиакопровода усложнит ситуацию с зерновой сделкой

Ведомости

Подрыв украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) аммиакопровода Тольятти – Одесса, который фигурировал во второй части зерновой сделки, усложняет ситуацию с ее продлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому скажем так: это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», – сказал он.

Песков также отметил, что Россия не знает, какие разрушения есть на аммиакопроводе и что с ним дальше собирается делать украинская сторона. По его словам, подрыв аммиакопровода «сказаться может только негативно» на судьбе зерновой сделки. 

7 июня Минобороны сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве. 

Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса», который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий – расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.   

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Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных