Песков: подрыв аммиакопровода усложнит ситуацию с зерновой сделкой
Подрыв украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) аммиакопровода Тольятти – Одесса, который фигурировал во второй части зерновой сделки, усложняет ситуацию с ее продлением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому скажем так: это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», – сказал он.
Песков также отметил, что Россия не знает, какие разрушения есть на аммиакопроводе и что с ним дальше собирается делать украинская сторона. По его словам, подрыв аммиакопровода «сказаться может только негативно» на судьбе зерновой сделки.
7 июня Минобороны сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.
Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса», который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий – расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля.