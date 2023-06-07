Минобороны: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти – Одесса»
Украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«5 июня около 21:00 мск в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса», – сказано в сообщении.
В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса», который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий – расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля включительно.