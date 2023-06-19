МИД России: меморандум РФ и ООН в случае прекращения зерновой сделки будет действовать
Меморандум Россия и ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки продолжит свое действие в случае прекращения зерновой сделки, сказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет ТАСС.
«Нет, не прекратит», – заявил Грушко, отвечая на вопрос, прекратит ли действовать меморандум Россия и ООН в случае прекращения зерновой сделки.
Как отметил замглавы МИДа, зерновая сделка состоялось лишь потому, что «стороны, которые в ней участвуют, пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и Российской Федерации».
Грушко подчеркнул, что в случае заинтересованности стран Запада в обеспечении продовольственной безопасности они «должны реально двинуться по пути снятия любых ограничений», незаконно введенных санкций в отношении российского зерна, удобрений и разрешения других проблем, которые Запад создал. Он напомнил, что «всего 3% всего зерна» отправилось в беднейшие страны.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.