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Экономика

Путин: только 3,1% украинского зерна вывезли в нуждающиеся страны Африки

Ведомости

Поставки украинского зерна не решают проблему бедности и голода, нуждающиеся страны Африки получили только 3,1% вывезенного из портов Украины зерна – 976 000 т из 31,7 млн т, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с представителями африканской делегации в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, Москва пошла навстречу предложениям ООН и сделала все для того, чтобы обеспечить поставки украинского зерна прежде всего в беднейшие страны Африки. 

«Мы пошли на это, каков же результат? Из украинских портов при нашем и турецком содействии вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. В нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия – было направлено 976 000 тонн. Это всего 3,1%» – сообщил Путин.

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В государства Евросоюза, по его данным, было направлено 38,9% от общего объема поставок – 12,3 млн т, в Турцию – 11%. «Поэтому обращаю на это ваше внимание. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии», – подчеркнул президент.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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