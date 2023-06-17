Путин: только 3,1% украинского зерна вывезли в нуждающиеся страны Африки
Поставки украинского зерна не решают проблему бедности и голода, нуждающиеся страны Африки получили только 3,1% вывезенного из портов Украины зерна – 976 000 т из 31,7 млн т, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с представителями африканской делегации в Санкт-Петербурге.
По словам Путина, Москва пошла навстречу предложениям ООН и сделала все для того, чтобы обеспечить поставки украинского зерна прежде всего в беднейшие страны Африки.
«Мы пошли на это, каков же результат? Из украинских портов при нашем и турецком содействии вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. В нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия – было направлено 976 000 тонн. Это всего 3,1%» – сообщил Путин.
В государства Евросоюза, по его данным, было направлено 38,9% от общего объема поставок – 12,3 млн т, в Турцию – 11%. «Поэтому обращаю на это ваше внимание. Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии», – подчеркнул президент.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.