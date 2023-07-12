Нарышкин оценил решение Турции передать Украине главарей «Азова»
Передача командиров украинского батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) Украине «нехорошо» характеризует Турцию. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Нарышкин оценил решение Турции передать Киеву главарей этой организации как «невыполнение обязательств» со стороны Анкары.
«Это нехорошо характеризует турецкую сторону», – сказал он, уточнив, что после передачи командиров «Азова» у СВР не было контактов с Турцией по этому вопросу.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже Зеленский сообщил о своем возвращении на Украину вместе с пятью командирами «Азова», которые оказались в Турции осенью 2022 г. в результате обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Изначально планировалось, что командиры «Азова» останутся в Турции до окончания конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой шаг нарушает договоренности со стороны Киева и Анкары. По его словам, Турцию «вынудили» пойти на такой шаг в преддверии саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе 11–12 июля. Председатель комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что таким образом Турция продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную.