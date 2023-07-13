Лавров прокомментировал информацию о новых предложениях по зерновой сделке

12 июля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что генсек Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. По словам Дюжаррика, целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». Дюжаррик отметил, что российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его. По информации Reuters, в этом письме Гутерриш предложил продлить действие зерновой сделки еще на несколько месяцев, пока ЕС не подключит дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT.