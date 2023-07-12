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Гутерриш направил Путину письмо с предложением по реализации зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту России Владимиру Путину письмо, содержащее предложения по реализации второй части зерновой сделки, которая связана с экспортом российских удобрений. Об этом рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера [11 июля] письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу», – сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Дюжаррика, Гутерриш открыт к продолжению совместной работы с Москвой по своим предложениям по зерновой сделке. Он также находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, добавил представитель генсека ООН.

Он отметил, что целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». По словам Дюжаррика, российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его.

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Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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