Гутерриш направил Путину письмо с предложением по реализации зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту России Владимиру Путину письмо, содержащее предложения по реализации второй части зерновой сделки, которая связана с экспортом российских удобрений. Об этом рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера [11 июля] письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Дюжаррика, Гутерриш открыт к продолжению совместной работы с Москвой по своим предложениям по зерновой сделке. Он также находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, добавил представитель генсека ООН.
Он отметил, что целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». По словам Дюжаррика, российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.
В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.