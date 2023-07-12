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СМИ узнали подробности письма Гутерриша Путину по поводу зерновой сделки

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме президенту России Владимиру Путину предложил продлить действие зерновой сделки еще на несколько месяцев, пока ЕС не подключит дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT, передает Reuters со ссылкой на источники. 

Ранее о том, что Гутерриш 11 июля направил письмо Путину, рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, целью этого письма является устранение «препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, <...> а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю». Дюжаррик отметил, что российская сторона уже получила письмо и в настоящий момент рассматривает его.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. В мае сделка была продлена до 17 июля.

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Среди условий, которые Москва выдвигала для продления зерновой сделки, были названы подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки сельхозтехники и запчастей, реанимирование аммиакопровода «Одесса – Тольятти», разблокировка транспортной логистики и страхования, а также разморозка активов российских компаний.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании 17 июля. В Кремле ранее сообщали, что российская часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполняется, в связи с чем оснований для ее продления не усматривается. 10 июля Песков подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу не поменялась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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