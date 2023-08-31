Газета
Политика

Лавров и глава МИД Турции обсудили поставку 1 млн тонн зерна из РФ для переработки

Ведомости

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили на сегодняшних переговорах возможность поставки по льготной цене 1 млн т российского зерна турецкой стороне для его последующей переработки и отправки нуждающимся странам. Об этом заявил российский министр на пресс-конференции.

«Мы обсудили инициативу России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн т по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира», – рассказал Лавров.

Этот вопрос обсуждается также с партнерами из Катара, которые готовы принять участие в финансовой составляющей этой инициативы. Стороны также обсудили и дальнейшую судьбу зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле.

«Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать, на Западе прежде всего, для восстановления этой инициативы», – сказал Лавров, добавив, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.

Как сообщала ранее пресс-служба МИД РФ, с инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара ранее выступил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Кремль назвал ошибочными претензии к России в организации голода

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных