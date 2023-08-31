Лавров и глава МИД Турции обсудили поставку 1 млн тонн зерна из РФ для переработки
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили на сегодняшних переговорах возможность поставки по льготной цене 1 млн т российского зерна турецкой стороне для его последующей переработки и отправки нуждающимся странам. Об этом заявил российский министр на пресс-конференции.
«Мы обсудили инициативу России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн т по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира», – рассказал Лавров.
Этот вопрос обсуждается также с партнерами из Катара, которые готовы принять участие в финансовой составляющей этой инициативы. Стороны также обсудили и дальнейшую судьбу зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле.
«Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать, на Западе прежде всего, для восстановления этой инициативы», – сказал Лавров, добавив, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.
Как сообщала ранее пресс-служба МИД РФ, с инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара ранее выступил президент России Владимир Путин.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.