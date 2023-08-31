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Политика

Кремль назвал ошибочными претензии к России в организации голода

Ведомости

Обвинения Украины в адрес России о преднамеренном создании голода в Африке безосновательны и ошибочны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они абсолютно безосновательны. Они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности. <...> Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию в этой области», – сказал он.

Песков напомнил, что Москва неоднократно продлевала зерновую сделку, несмотря на невыполнение договоренностей в отношении РФ. Сейчас Россия планирует безвозмездно отправить беднейшим странам Африки партии зерна, сказал он. Песков подчеркнул, что Россия является ответственным и очень серьезным поставщиком, «несмотря на существенные трудности, которые ей чинит» Запад.

17 июля Россия вышла из черноморской инициативы, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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В тот же день Белый дом призвал Россию немедленно пересмотреть такое решение. Позже американские власти не раз призывали Москву вернуться к выполнению сделки. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что своими действиями РФ хочет сделать развивающиеся страны зависимыми от своей продукции.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России. 27 июля на пленарном заседании форума «Россия – Африка» он заявил, что Москва в ближайшие несколько месяцев безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна. Доставка продукции также будет бесплатной, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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