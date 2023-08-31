Кремль назвал ошибочными претензии к России в организации голода

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России. 27 июля на пленарном заседании форума «Россия – Африка» он заявил, что Москва в ближайшие несколько месяцев безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна. Доставка продукции также будет бесплатной, отметил он.