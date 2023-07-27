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Путин: России безвозмездно предоставит африканским странам до 50 000 тонн зерна

Ведомости

Россия в ближайшие три – четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 тонн зерна, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».

Комментируя зерновую сделку, Путин отметил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай, подчеркнул президент.

«Чтобы быть конкретным, скажу, что мы будем готовы в ближайшие три четыре месяца предоставить безвозмездно Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — добавил президент РФ.

Ранее по теме: Кремль заявил о готовности заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран

17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки, по помощи в экспорте российского зерна и удобрений и др., не выполнялась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия после прекращения действия черноморской инициативы готова направить зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заменив таким образом украинское зерно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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