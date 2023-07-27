Путин: России безвозмездно предоставит африканским странам до 50 000 тонн зерна
Россия в ближайшие три – четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 тонн зерна, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Трансляция заседания велась на сайте «Росконгресса».
Комментируя зерновую сделку, Путин отметил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай, подчеркнул президент.
«Чтобы быть конкретным, скажу, что мы будем готовы в ближайшие три четыре месяца предоставить безвозмездно Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — добавил президент РФ.
17 июля Россия объявила о выходе из соглашения по зерну, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения. Москва неоднократно отмечала, что российская часть сделки, по помощи в экспорте российского зерна и удобрений и др., не выполнялась.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия после прекращения действия черноморской инициативы готова направить зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заменив таким образом украинское зерно.