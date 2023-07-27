Путин: России безвозмездно предоставит африканским странам до 50 000 тонн зерна

Комментируя зерновую сделку, Путин отметил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай, подчеркнул президент.