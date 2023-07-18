Кремль заявил о готовности заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран

Кремль заявил о готовности заместить поставки украинского зерна для нуждающихся странПозицию Европы по зерновой сделке там назвали бессовестной
Россия после прекращения действия черноморской инициативы готова направить зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заменив таким образом украинское зерно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«От зерновой сделки беднейшие страны Африки получили меньше всего и меньше всех. Вот и все. И, конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, и мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами. Эти контакты продолжатся в Санкт-Петербурге на форуме Россия – Африка. Мы готовимся и ждем их. Там будет возможность всю эту проблематику обсудить», – сказал он, отвечая на вопрос, сохранила ли Москва готовность бесплатно направить зерно в нуждающиеся страны.
Песков также отметил, что страны должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий. «Это, безусловно, вопрос, который нуждается в комментариях со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому если что-то будет оформляться без объяснений, то эти риски должны учитываться», – сказал он, уточнив, что Киев использует зону действия зерновой сделки в боевых целях.
Зерновая сделка
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, а российская – облегчение ограничений в отношении российского сельхозэкспорта. Но последние пункты так и не были выполнены, на что неоднократно указывала российская сторона. В апреле Москва выдвинула пять условий для продления черноморского соглашения, среди них – переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к системе расчетов SWIFT, банк был лишен этой системы в июне 2022 г.
Помимо этого Песков отметил, что в Кремле высоко ценят усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по выполнению российской части зерновой сделки, связанной с разблокировкой экспорта российских удобрений. При этом в Кремле также назвали бессовестной позицию европейских государств, которые не смогли «выполнить те обязательства, которые они на себя взяли».
17 июля МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Песков тогда пояснил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие из-за невыполнения российской части сделки. 16 июля, как сообщает портал Marintraffic, из украинского порта Одесса вышло судно, которое Reuters назвало последним в рамках черноморских договоренностей.
Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва уведомила ООН, Турцию и Украину о возражении против продления сделки.