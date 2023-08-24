Лавров: Запад не готов выполнить условия для возвращения к зерновой сделке

В тот же день Белый дом призвал Россию немедленно пересмотреть такое решение. Позже американские власти не раз призывали Москву вернуться к выполнению сделки. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.