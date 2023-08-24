Лавров: Запад не готов выполнить условия для возвращения к зерновой сделке
Россия не видит готовности Запада выполнить условия Москвы для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Пока мы таких признаков не видим», – сказал он (цитата по ТАСС).
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
В тот же день Белый дом призвал Россию немедленно пересмотреть такое решение. Позже американские власти не раз призывали Москву вернуться к выполнению сделки. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.
3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы в зерновую сделку Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что позиция МИДа по вопросу зерновой сделки остается прежней. Для рассмотрения возможности ее возобновления Запад должен переподключить Россельхозбанк к SWIFT, возобновить поставки запчастей, наладить транспортную логистику и страхование, а также восстановить доступ российских компаний к своим активам.