СМИ: Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается приехать в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Yeni Safak со ссылкой на источники в администрации главы турецкого государства.
«Согласно информации, полученной от источников из президентского окружения, визит Эрдогана станет наиболее важным шагом для продолжения действия соглашения о зерновом коридоре», – утверждает издание.
Газета также отметила, что советник президента Акиф Чагатай Кылыч посетит Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан – Россию.
21 августа Эрдоган заявил журналистам, что встреча с Путиным может состояться на полях саммита G20 в Индии в сентябре, если позволят графики. «Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу», – рассказал он.
Ранее Эрдоган рассчитывал на встречу с Путиным в августе. По данным A Haber, лидеры могут провести переговоры в конце августа или начале сентября. Телеканал отмечал, что если визит Путина в Турцию не состоится, то «не исключена и поездка» Эрдогана.
2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. В повестке планируемых переговоров будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.