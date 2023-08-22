СМИ: Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. В повестке планируемых переговоров будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.