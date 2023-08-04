Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

В начале июля Эрдоган уже говорил, что Путин посетит Турцию в августе. По его словам, лидеры смогут обсудить тему обмена пленными и зерновую сделку. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее также утверждал, что Путин планирует посетить Турцию, но договоренности о конкретных сроках пока нет. В конце июля российский лидер заявил, что либо он поедет в Турцию, либо Эрдоган приедет в Россию.