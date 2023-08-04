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Политика

Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Ведомости

Анкара рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 

«Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. Лидеры двух стран также обсудили зерновую сделку, из которой Россия вышла 17 июля. Тема передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине в ходе телефонного разговора не поднималась, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

В повестке планируемой встречи будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, отметил представитель Кремля.

В начале июля Эрдоган уже говорил, что Путин посетит Турцию в августе. По его словам, лидеры смогут обсудить тему обмена пленными и зерновую сделку. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее также утверждал, что Путин планирует посетить Турцию, но договоренности о конкретных сроках пока нет. В конце июля российский лидер заявил, что либо он поедет в Турцию, либо Эрдоган приедет в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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