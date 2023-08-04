Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе
Анкара рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в августе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
2 августа президенты провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о визите Путина в Турцию. Дата визита и место встречи обозначены не были. Лидеры двух стран также обсудили зерновую сделку, из которой Россия вышла 17 июля. Тема передачи командиров «Азова» (признан в России террористическим и запрещен) Украине в ходе телефонного разговора не поднималась, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В повестке планируемой встречи будут вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, а также темы двусторонних отношений и обмен мнениями по международным делам, отметил представитель Кремля.
В начале июля Эрдоган уже говорил, что Путин посетит Турцию в августе. По его словам, лидеры смогут обсудить тему обмена пленными и зерновую сделку. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее также утверждал, что Путин планирует посетить Турцию, но договоренности о конкретных сроках пока нет. В конце июля российский лидер заявил, что либо он поедет в Турцию, либо Эрдоган приедет в Россию.